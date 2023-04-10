العابد يناقش مع رئيس مصلحة الجوازات تسهيل دخول العمالة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد خلال لقائه اليوم الإثنين، مع رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد «التسهيلات الخاصة بمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس لتسهيل دخول العمالة المصرية لما يمثله هذا المشروع من أهمية استراتيجية». وفق الوزارة.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء العابد مع اللواء يوسف مراد بحث خلاله الجانبان «عدد من المواضيع أبرزها ملف تنظيم سوق العمل. وتطرق اللقاء إلى مناقشة الحملات التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل والتأهيل في كل البلديات بالتعاون مع إدارة مباحث الجوازات، بهدف حصر العمالة الأجنبية في ليبيا وتنظيمها وفق الإجراءات القانونية المتبعة».

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وقالت وزارة العمل والتأهيل إن لقاء العابد واللواء يوسف مراد استعرض الآليات المتبعة فيما يتعلق بمنح إجراءات الإقامة وتأشيرات الدخول والعمل بعد ما جرى تفعيل منصة «وافد» إضافة إلى مناقشة التسهيلات الخاصة بمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس.

وأثنى العابد خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على الجهود التي بُذلت بالخصوص لضمان تنظيم سوق العمل من خلال حصر العمالة وضبط المخالفات، وإتاحة فرص عمل جديدة للعناصر الوطنية، مؤكداً دعمه لكل المجهودات التي تُبذل في هذا الملف.