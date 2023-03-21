«العمل»: العمالة المصرية المنفذة لـ«الدائري الثالث» تصل الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن العمالة المصرية المنفذة لمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس تصل بداية من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه وزير العمل على العابد اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة بطرابلس، مع رئيس جهاز الإسكان والمرافق، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، والمحلق العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة، ووكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وبحث الاجتماع الذي جمع الجهات ذات العلاقة «آليات وسبل تسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في دخول العمالة بداية من الأسبوع المقبل، خصوصًا لما يمثله المشروع الاستراتيجي من أهمية».

- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

وفي 12 مارس الجاري، استلم ائتلاف الشركات المصرية، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

جانب من اجتماع في وزارة العمل لبحث تسهيل دخول العمالة المنفذة لمشروع الدائري الثالث بطرابلس، الثلاثاء 21 مارس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)