العابد يعلن 4 قرارات بالملتقى الثالث لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، عن 4 قرارات خلال الملتقى الثالث لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية، الذي انطلقت فعالياته اليوم الإثنين بفندق المهاري في طرابلس ويستمر يومين.

وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد أصدر قرارا بمنح مكافأة مالية لمديري المكاتب وفروع الخدمة المدنية إسوة بمكاتب العمل بالمناطق وتضمين كليهما بالميزانية العامة.

كما أصدر العابد تعليماته بتسمية مندوبين في لجنة الإفراجات المالية ومنحهم إمكانية الدخول إلى منظومة الإفراجات المالية التي سيجري العمل بها في تنفيذ الإفراجات، وفتح باب ترشيح الموظفين لحصولهم على صفة مفتّش عمل وإجراء المقابلات لاختيارهم عن طريق لجنة معدة بالخصوص.

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وفي إطار التحوّل الرقمي، أصدر العابد تعليماته بإيعاز إدارة تقنية المعلومات لإنشاء حسابات البريد الإلكتروني «Gov.ly» لجميع مكاتب العمل وتسليمهم التجهيزات التقنية بالخصوص، وفق وزارة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن الملتقى السنوي الثالث لمديري المكاتب على مستوى ليبيا، يقام بمشاركة مديري مكاتب العمل والخدمة المدنية بالمناطق من المنطقتين الشرقية والجنوبية.

العابد خلال مشاركته في الملتقى الثالث لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية، الإثنين 16 يناير 2022. (وزارة العمل والتأهيل)