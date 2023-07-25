تفعيل المنافذ البرية في محادثات الحويج مع وفد جزائري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، أهمية تفعيل المنافذ البرية بين ليبيا والجزائر، لزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك تفعيل المناطق الحرة، وتجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج، أمس الإثنين، مع وفد جزائري ضم عددا من أصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في مجالات الهندسة الصناعية والنفط، وذلك بحضور وكيلي الوزارة للشؤون الاقتصادية وشؤون المناطق الحرة، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص لدى البلدين، وتنظيم لقاءات تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين، لتبادل التجارب والخبرات، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة.

بدوره، أكد الحويج «حرص وزارة الاقتصاد على تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعات الاستثمار والتجارة، ودعم القطاع الخاص، للإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني»، وفق البيان.