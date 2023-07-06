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«الوضع في ليبيا» محور محادثات وزيري خارجية الجزائر وتركيا في أذربيجان

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 06 يوليو 2023, 10:41 مساء
«الوضع في ليبيا» محور محادثات وزيري خارجية الجزائر وتركيا في أذربيجان
جانب من لقاء وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره التركي هاكان فيدان، الخميس 6 يوليو 2023 (الإنترنت)
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استعرض وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيره التركي هاكان فيدان، الوضع في ليبيا في أول لقاء مباشر بين الجانبين منذ تشكيل حكومة جديدة في أنقرة.

والتقى عطاف، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بباكو عاصمة جمهورية أذربيجان، اليوم الخميس، مع نظيره التركي، حيث أشاد الطرفان بالمستوى «المتميز وغير المسبوق» الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

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وكان اللقاء بين ممثلي دبلوماسية الجزائر وتركيا الأول من نوعه منذ تعيين هاكان فيدان في يونيو الماضي كوزير للخارجية في الحكومة الجديدة قادماً من جهاز الاستخبارات التركية التي تولى فيها منصب القيادة منذ 13 عاما.

وأكد عطاف أمس الأربعاء، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية، مساعي بلاده لمساندة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا «تحضيراً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية عصرية واحدة موحدة».

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