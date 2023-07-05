عطاف: الجزائر تساند تنظيم انتخابات تستجيب لتطلعات الشعب الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، دعم بلاده للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات عامة.

وشدد عطاف، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو، على مساعي بلاده لمساندة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا «تحضيرًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية عصرية واحدة موحدة».

ولفت ممثل الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر، التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن، تؤكد التزامها بقيم ومبادئ حركة عدم الانحياز «التي تشكل مرتكزًا لمواقفها المتزنة والمتوازنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية، وتمثل في ذات الحين منبعًا لجهودها ومبادراتها الرامية للمساهمة في نشر الأمن والاستقرار».

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والجزائر تعد من الدول المؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ورأى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تصريحات خلال شهر أبريل الماضي، أن «وجود المليشيات في ليبيا لن يكون مانعًا لإجراء الانتخابات»، كاشفًا عن رفض استقبال بلاده بعض المؤثرين في الأزمة الليبية لتصرفاتهم، وأنها «تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف»، وذلك ردًا على سؤال بشأن الطرف الذي تصطف معه بلاده.

وانتقد تبون تغيير الحكومات والأسماء من حين لآخر، قائلاً إن ذلك «لم يؤدِ إلى نتيجة، لأن التغيير سيكون مقبولًا لدى طرف ومرفوضًا لدى آخر». ووصف تلك التغييرات في الأسماء بـ«مسكّن للألم وبلسم موقت» وليس حلًا جذريًا يحل الأزمة السياسية بالبلاد.