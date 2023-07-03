عطاف: تعقد الأزمة الليبية يتطلب تكثيف التنسيق بين الجزائر وإيطاليا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الإثنين، إلى تكثيف التشاور مع إيطاليا لحل الأزمات المعقدة في المنطقة على رأسها القضية الليبية.

وجدد عطاف، في كلمة خلال افتتاحه الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري- الإيطالي، بالعاصمة الجزائرية حرص بلاده على «تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الإستراتيجية التي توحد مواقف البلدين إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي تعزز المساعي الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف».

- انطلاق أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي

ودعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية الطرف الإيطالي إلى «المزيد من الحوار والتنسيق والتشاور الثري والبناء، خاصة أن الفضاء المشترك يشهد تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، وتعقد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، فضلاً عن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية التي تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة».

وفي مارس الماضي، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، إلى إجراء تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الجزائر بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية وحيوية بالنسبة للبلدين، تخص دعم تونس، وحل الأزمة في ليبيا وفي منطقة الساحل.