مباحثات سياسية بين الدبيبة وبن زايد على هامش مؤتمر روما

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مباحثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حول تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الطرفين ناقش، على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية المنعقد في روما، سبل توطيد وتعزيز العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين.

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استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا والإمارات

وثمَّن الطرفان استئناف حركة الطيران المباشر بين ليبيا والإمارات، مؤكدين ضرورة استمرار تطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

وفي فبراير الماضي، استقبل الرئيس الإماراتي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، وأكد «ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين»، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة وقتها.