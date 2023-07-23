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الدبيبة: استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 01:27 مساء
الدبيبة: استئناف أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: حكومتنا)
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، انطلاق أولى الرحلات بين طرابلس وروما غدا الإثنين، إيذانا باستئناف الرحلات بين البلدين بعد توقف دام عشر سنوات.


وقال الدبيبة، في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما: «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى». وأضاف: «سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي».

قرار رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي
في 9 يوليو الجاري، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للدبيبة على موقع «تويتر». وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا».

كما اتفقت لجنة مشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجانب الإيطالي على «إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي، لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس المقبل».

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