بالصور.. تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري (جهد 11/66 ك.ف).

ونوهت الشركة، في بيان، إلى أن هذا المشروع «سيساهم في زيادة أداء النقل الكهربائي وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها في المنطقة» إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجنوبية.

«الكهرباء»: بدء الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة

«الكهرباء»: تواصل العمل في مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب»

5 حاويات أسطوانات غاز تصل مخازن شركة الكهرباء

مشروعات محطات تحويل الكهرباء

ولفت البيان إلى أن أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري تأتي ضمن «خطط الشركة لتنفيذ مشروعات محطات التحويل التي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة لمشروعات التوزيع والإدارات التابعة لها في المناطق».

من أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري، 21 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري، 21 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري، 21 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري، 21 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تنفيذ مشروع محطة الحقن أوباري، 21 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)