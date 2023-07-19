5 حاويات أسطوانات غاز تصل مخازن شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر ميناء طرابلس البحري، اليوم الأربعاء، خمس حاويات مُحملة بأسطوانات غاز «FX» خاصة بمحطات تحويل الكهرباء.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن هذه الشحنات تأتي في إطار جهود تحسين وتجهيز مكونات شبكة النقل، ومعالجة الاختناقات التي تواجهها في مختلف مناطق البلاد.

شحنة بكرات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء

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شركة الكهرباء تعلن عن إجراء لتحسين أداء الشبكة في طرابلس (صور)

أمس الثلاثاء، وصلت مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر ميناء طرابلس البحري بكرات كوابل كهربائية بأحجام مختلفة. وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن هذه البكرات موردة من شركة «الصناعات الكهربائية»، وذلك ضمن جهود المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

من وصول حاويات أسطوانات غاز إلى مخازن شركة الكهرباء، 19 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول حاويات أسطوانات غاز إلى مخازن شركة الكهرباء، 19 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من وصول حاويات أسطوانات غاز إلى مخازن شركة الكهرباء، 19 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)