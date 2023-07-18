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شحنة بكرات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 12:15 مساء
شحنة بكرات كوابل تصل مخازن شركة الكهرباء
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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وصلت إلى مخازن الشركة العامة للكهرباء عبر ميناء طرابلس البحري، اليوم الثلاثاء، بكرات كوابل كهربائية بأحجام مختلفة.

وأوضحت الشركة، في بيان مقتضب، أن هذه البكرات موردة من شركة «الصناعات الكهربائية»، وذلك ضمن جهود المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وصول شحنة من بكرات الكوابل إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
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في التاسع من يوليو الجاري، وصلت إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء شحنة جديدة من بكرات الكوابل الكهربائية، لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية منها.

وقالت الشركة، في بيان آنذاك، إن بكرات الكوابل الكهربائية وصلت إلى مخازنها الرئيسية عبر ميناء طرابلس البحري، وهي من نوع كوابل الضغط المنخفض حجم 300، والضغط العالي حجم 240، مشيرة إلى أنها موردة من شركة «الصناعات الكهربائية».

من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
من وصول شحنة بكرات كوابل مخازن شركة الكهرباء، 18 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)
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