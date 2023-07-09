وصول شحنة من بكرات الكوابل إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء شحنة جديدة من بكرات الكوابل الكهربائية لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية منها، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن بكرات الكوابل الكهربائية وصلت مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري، وهي من نوع كوابل الضغط المنخفض حجم 300 وضغط عالٍ حجم 240، مشيرة إلى أنها موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

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وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الشحنة تأتي ضمن شحنات تصل تباعًا إلى المخازن الرئيسية للشركة وذلك ضمن جهود الشركة لتحسين وضع الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد ولضمان استمرار التغذية الكهربائية واستقرارها.

بكرات كوابل الكهرباء التي وصلت المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

بكرات كوابل الكهرباء التي وصلت المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)

بكرات كوابل الكهرباء التي وصلت المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)