شركة الكهرباء تعلن عن إجراء لتحسين أداء الشبكة في طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن إجراء لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في طرابلس.

خروجات لمحطة مؤسسة النفط

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تنفيذ خروجات 11 ك.ف من محطة الحدائق الرئيسية جهد 11/30 ك.ف، إلى محطة مبنى طريق السكة ومحطة المؤسسة الوطنية للنفط ومحطة قصر الملك.

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كذلك نوهت عن «تنفيذ خروجات 11 ك.ف من محطة الحدائق الرئيسة 11/30 ك.ف إلى محطة شارع السيدي»، تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس.

من أعمال تحسين أداء الشبكة في طرابلس، 17 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال تحسين أداء الشبكة في طرابلس، 17 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)