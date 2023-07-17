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الحويج يدعو إلى استثناء أنشطة صناعية من قرار تسعير الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 09:17 صباحا
الحويج يدعو إلى استثناء أنشطة صناعية من قرار تسعير الكهرباء
الحويج خلال اجتماعه مع مدير اتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات، 16 يوليو 2023، (وزارة الاقتصاد)
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وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بإعداد مذكرة إلى مجلس وزراء الحكومة حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية، داعيا إلى ضرورة استثناء عدد من تلك الأنشطة ذات الأهمية مثل مصانع إنتاج الأكسجين.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية؛ لبحث الآثار المترتبة على قرار التسعير وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، بحضور مديري إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المصنعون يشتكون من زيادة أسعار الكهرباء
وأشار المصنعون إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات ومدى توافرها بالسوق المحلية، مطالبين الحويج بالتدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع إنتاج الأكسجين التي تزود المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق.

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وأكد الحويج أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلية، مقترحا عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ولفت إلى ضرورة إيجاد بدائل مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة موقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.

قرار تسعير الكهرباء
وفي الثامن من فبراير الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة قرارا يحدد أسعار بيع الكهرباء بناء على تسع شرائح، إذ نص القرار على تسعير الكيلووات في الساعة للنشاط الصناعي الخفيف بواقع 60 درهما، و40 درهما للنشاط الصناعي الثقيل.

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