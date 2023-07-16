بالصور.. أعمال صيانة لشبكة الكهرباء في صرمان والرقدالين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أن فرقها الفنية أجرت عمليات صيانة في صرمان والرقدالين.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إجراء فرقة صيانة الجهد المتوسط بالساحل الغربي أعمال صيانة طارئة لمحطة تحويل المصانع (جهد 11/30 ك.ف) في مدينة صرمان.

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استبدال مفتاح ضغط منخفض في الرقدالين

شملت الصيانة الكشف على أجهزة الوقاية والشاحن والبطاريات، لتفادي حدوث الأعطال، وضمان استمرارية التغذية للمواطنين. كذلك، استبدلت فرقة الصيانة السريعة في الرقدالين مفتاح ضغط منخفض بالمعطوب في محول السويري على طريق مليط.

بينما تواصل فرق الصيانة جهودها، لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.

من عمليات صيانة في صرمان والرقدالين، 16 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات صيانة في صرمان والرقدالين، 16 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات صيانة في صرمان والرقدالين، 16 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات صيانة في صرمان والرقدالين، 16 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عمليات صيانة في صرمان والرقدالين، 16 يوليو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)