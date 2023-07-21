«الكهرباء»: بدء الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بدء إجراء الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة جهد «11/30 ك.ف».

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إنه جرى تركيب دوائر «30» على خلايا المحطة التي ستُسهم في التغلب على الاختناقات التي تواجه شبكتي الجهد المتوسط والتوزيع، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

«الكهرباء»: تواصل العمل في مشروع خط «الرويس - أبوعرقوب»

5 حاويات أسطوانات غاز تصل مخازن شركة الكهرباء

شركة الكهرباء تعلن عن إجراء لتحسين أداء الشبكة في طرابلس (صور)

وقد جرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع طرابلس، التابعة للإدارة العامة لمشروعات التوزيع، وفق البيان.

أمس الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل «بوتيرة سريعة» على استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» جهد «400 ك.ف» من ناحية الرياينة.

من الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة، 21 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة، 21 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من الاختبارات قبل التشغيلية لمحطة مشروع الهضبة، 21 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)