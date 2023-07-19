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القوي وباتيلي يؤكدان «وحدة القضاء الليبي واستقلاله»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 12:41 مساء
القوي وباتيلي يؤكدان «وحدة القضاء الليبي واستقلاله»
لقاء القوي وباتيلي، 18 يوليو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
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خلص لقاء، جمع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح محمد القوي، والمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، إلى تأكيد «وحدة القضاء الليبي واستقلاله»، وفق بيان صادر عن الهيئة القضائية.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان مقتضب، إن القوي التقى، أمس الثلاثاء في مكتبه، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لبحث «موضوعات عدة عامة، ولا سيما في الشؤون القضائية».

وأشار البيان إلى إشادة القوي بجهود المبعوث الأممي من أجل دعم الاستقرار وسيادة القانون.

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باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء

باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء
في مايو، زار باتيلي المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، حيث كان في استقباله مفتاح القوي الذي قدم إحاطة موجزة حول عمل ومهام المجلس الأعلى للقضاء، والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل، ولا سيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.

وتطرق مفتاح القوي، خلال حديثه، إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للقضاء في ملفي حقوق الإنسان والسجون، والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له.

بدوره، قال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر» آنذاك، إنه ناقش مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء «الدور المهم للسلطة القضائية في العملية الانتخابية، وفي مجال حماية حقوق الإنسان»، معبرا عن تطلعه إلى «إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس، وجميع الفاعلين والفرقاء في ليبيا».

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