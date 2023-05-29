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باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 06:53 مساء
باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
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زار الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس، حيث كان في استقباله رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي والأعضاء.

ورحب القوي في مستهل اللقاء بباتيلي، مثمناً جهود بعثة الأمم المتحدة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا، قبل أن يقدم إحاطة موجزة حول عمل ومهام المجلس الأعلى للقضاء والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل لا سيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

كما تطرق المستشار مفتاح القوي خلال حديثه إلى دور اللجان المتخصصة بالمجلس الأعلى للقضاء في ملفات حقوق الإنسان والسجون والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له.

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من جهته، تحدث نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الصديق الصور عن مهام السلطة القضائية والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول لدولة مدنية ديمقراطية.

دور السلطة القضائية في العملية الانتخابية
بدوره، أكد باتيلي على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وقال باتيلي عبر حسابه على «تويتر» إنه ناقش مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء «الدور الهام للسلطة القضائية في العملية الانتخابية وفي مجال حماية حقوق الإنسان»، معرباً عن تطلعه «إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس وجميع الفاعلين والفرقاء في ليبيا».

لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
لقاء باتيلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين 29 مايو 2023. (المجلس الأعلى للقضاء)
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