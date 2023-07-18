تستوعب 600 طالب.. مراقبة زليتن تتسلم مدرسة ثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التربية والتعليم ببلدية زليتن مدرسة «بلال بن رباح» للتعليم الثانوي بعد الانتهاء من تنفيذها تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وقالت منصة «حكومتنا» الرسمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان مقتضب، إن المدرسة التي تدخل ضمن مشاريع خطة «عودة الحياة»، تتكون من عشرة فصول بقدرة استيعابية تصل إلى 600 طالب.

تسليم مدرسة تعليم أساسي في بلدية المشاشية

وفي وقت سابق اليوم، تسلمت مراقبة التربية والتعليم في بلدية المشاشية مدرسة «أم العجر» للتعليم الأساسي بمنطقة العوينية، بعد الانتهاء من تنفيذها بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

تسليم مدرسة تعليم أساسي في بلدية المشاشية

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بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان

تتكون المدرسة من ستة فصول دراسية، بقدرة استيعابية تصل إلى 360 طالبا، وتدخل ضمن مشروعات «عودة الحياة»، وفق منصة «حكومتنا».

والسبت، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الزنتان تسلمها مدرسة المروج للتعليم الأساسي. وقالت المراقبة إن تصميم المدرسة حديث، وبها مرافق شاملة، وتضم ثمانية فصول دراسية وخمسة مكاتب إدارية ومعملين ومطبخا ودورات مياه وساحة خارجية.

سبق أن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إطلاق مشروع لإنشاء 500 مدرسة جديدة ومزودة بأحدث تقنيات ووسائل التعليم. وأكد الدبيبة، الأحد الماضي، استكمال بناء 149 مدرسة كان العمل بها متوقفا منذ عشر سنوات.

مدرسة «بلال بن رباح» الثانوية بعد تسليمها إلى مراقبة تعليم زليتن، 18 يوليو 2023. (حكومتنا)

من داخل مدرسة «بلال بن رباح» الثانوية بعد تسليمها إلى مراقبة تعليم زليتن، 18 يوليو 2023. (حكومتنا)

من داخل مدرسة «بلال بن رباح» الثانوية بعد تسليمها إلى مراقبة تعليم زليتن، 18 يوليو 2023. (حكومتنا)

من داخل مدرسة «بلال بن رباح» الثانوية بعد تسليمها إلى مراقبة تعليم زليتن، 18 يوليو 2023. (حكومتنا)