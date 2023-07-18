تسليم مدرسة تعليم أساسي في بلدية المشاشية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مراقبة التربية والتعليم في بلدية المشاشية مدرسة «أم العجر» للتعليم الأساسي بمنطقة العوينية، بعد الانتهاء من تنفيذها بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

تتكون المدرسة من ستة فصول دراسية، بقدرة استيعابية تصل إلى 360 طالبا، وتدخل ضمن مشروعات «عودة الحياة»، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

الدبيبة: استكملنا بناء 149 مدرسة ولدينا إرادة لتفعيل إدارة التفتيش التربوي

بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان

والسبت، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الزنتان تسلمها مدرسة المروج للتعليم الأساسي. وقالت المراقبة إن تصميم المدرسة حديث، وبها مرافق شاملة، وتضم 8 فصول دراسية و5 مكاتب إدارية ومعملين ومطبخا ودورات مياه وساحة خارجية.

سبق أن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إطلاق مشروع لإنشاء 500 مدرسة جديدة ومزودة بأحدث تقنيات ووسائل التعليم. وأكد الدبيبة، الأحد الماضي، استكمال بناء 149 مدرسة كان العمل بها متوقفاً منذ عشر سنوات.