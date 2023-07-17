بن قدارة يطلق برنامجا تدريبيا لخريجي التخصصات النفطية.. منح للمتدربين وتعيين الناجحين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الإثنين، إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية.

وقال في كلمة بمقر المؤسسة في بنغازي، «كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيجرى تعيينه بالشركات النفطية»، لافتا إلى أن الخريجين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار».

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