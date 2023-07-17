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بن قدارة يطلق برنامجا تدريبيا لخريجي التخصصات النفطية.. منح للمتدربين وتعيين الناجحين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 02:43 مساء
بن قدارة يطلق برنامجا تدريبيا لخريجي التخصصات النفطية.. منح للمتدربين وتعيين الناجحين
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في كلمة خلال إطلاق برنامج تدريبي بمقر المؤسسة في بنغازي، 17 يوليو 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الإثنين، إطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية لأكثر من 7000 خريج من مختلف المدن الليبية. 

وقال في كلمة بمقر المؤسسة في بنغازي، «كل من يجتاز البرنامج التدريبي بنجاح والتزام سيجرى تعيينه بالشركات النفطية»، لافتا إلى أن الخريجين سيتحصلون أثناء البرنامج التدريبي على منحة شهرية بقيمة 1000 دينار».

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بن قدارة: نعمل من منطلق الاستثمار في الشباب
وأضاف «هدفنا أن نزرع الطموح في هؤلاء الخريجين لقيادة القطاع في المستقبل»، مشيرا إلى أن «المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من منطلق الاستثمار في الشباب بتدريبهم وتطويرهم لخلق أجيال قادرة على الإنتاج».

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