  • Alwasat News
Atwasat

بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 02:20 مساء
بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة
عناصر مجموعة «فاغنر» في روستوف الروسية، 24 يونيو 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

أجرت قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية تدريبات مشتركة مع مقاتلين من «فاغنر» بهدف الاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها في ليبيا وسورية.

وأعلن نائب وزير الداخلية البيلاروسي نيكولاي كاربينكوف أن القيادة العليا في مينسك تتعاون مع الشركة العسكرية الخاصة لتدريب وحدات من القوات الخاصة، حسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الخميس.

وقال كاربينكوف «نجري محادثات مع ممثلي شركة فاغنر العسكرية الخاصة، الذين سيعملون معنا» من خلال مشاركة خبرتهم القتالية «التي لا تقدر بثمن» على حد قوله، كاشفا تدريب ثلاث وحدات من قبل عناصر الشركة الذين شاركوا في عمليات داخل ليبيا وسورية.

«فاغنر» بعد التمرد
وبعد محاولة قوات مجموعة «فاغنر» التمرد في 24 يونيو الماضي، وضعت السلطات الروسية مقاتلي الشركة أمام ثلاثة خيارات وهي إما التعاقد مع الجيش الروسي، أو ترك السلاح أو السفر إلى بيلاروسيا.

بعد موافقة بوتين على استمرارها في أفريقيا.. «بلومبرغ» تتساءل بشأن مستقبل «فاغنر» في ليبيا
على ذمة «ذا غادريان».. مبعوث روسي التقى حفتر لتوجيه رسالة بشأن «فاغنر»

ويشار إلى وجود فاغنر في ليبيا منذ العام 2017، فيما تشير تقديرات إلى وجود 1500 إلى 2000 عنصر بها، رغم توجه العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، وتتحدث تقارير أميركية عن انتشار «فاغنر» في عدة قواعد عسكرية جوية أبرزها قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد، وقاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت وقاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت الجويتين في الجنوب وقاعدة الخادم الجوية شرق ليبيا.

وشاركت «فاغنر» بشكل مباشر في الحرب على العاصمة طرابلس التي بدأت العام 2019 وانتهت في العام 2020)، فيما ترددت أنباء أخيرا حول تعرض قاعدة الخادم الجوية التي تنتشر فيها عناصر «فاغنر» لهجوم بالطائرات المسيرة بعد أيام من التمرد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو
وزيرة العدل تبحث مع سفير إيطاليا مشروع اتفاقية تبادل سجناء
وزيرة العدل تبحث مع سفير إيطاليا مشروع اتفاقية تبادل سجناء
تاياني: ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء تحتاج إلى خطة مارشال
تاياني: ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء تحتاج إلى خطة مارشال
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة...
بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة
بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين
قادربوه يبحث أسباب تأخر إنجاز ملف الفروقات المالية للموظفين...
«الثقافة» تحذر من تداول كتاب مقلد من المصحف الشريف
«الثقافة» تحذر من تداول كتاب مقلد من المصحف الشريف...
بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة
بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب ......
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما المشتركة في ليبيا
بعد محادثات ميلوني وإردوغان.. تقرير إيطالي يرصد مصالحهما ......
المزيد