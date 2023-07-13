بيلاروسيا تستعين بعناصر من «فاغنر» قاتلوا في ليبيا لتدريب القوات الخاصة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية البيلاروسية تدريبات مشتركة مع مقاتلين من «فاغنر» بهدف الاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها في ليبيا وسورية.

وأعلن نائب وزير الداخلية البيلاروسي نيكولاي كاربينكوف أن القيادة العليا في مينسك تتعاون مع الشركة العسكرية الخاصة لتدريب وحدات من القوات الخاصة، حسب ما نقلته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الخميس.

وقال كاربينكوف «نجري محادثات مع ممثلي شركة فاغنر العسكرية الخاصة، الذين سيعملون معنا» من خلال مشاركة خبرتهم القتالية «التي لا تقدر بثمن» على حد قوله، كاشفا تدريب ثلاث وحدات من قبل عناصر الشركة الذين شاركوا في عمليات داخل ليبيا وسورية.

«فاغنر» بعد التمرد

وبعد محاولة قوات مجموعة «فاغنر» التمرد في 24 يونيو الماضي، وضعت السلطات الروسية مقاتلي الشركة أمام ثلاثة خيارات وهي إما التعاقد مع الجيش الروسي، أو ترك السلاح أو السفر إلى بيلاروسيا.

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ويشار إلى وجود فاغنر في ليبيا منذ العام 2017، فيما تشير تقديرات إلى وجود 1500 إلى 2000 عنصر بها، رغم توجه العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، وتتحدث تقارير أميركية عن انتشار «فاغنر» في عدة قواعد عسكرية جوية أبرزها قاعدة الجفرة الجوية وسط البلاد، وقاعدة القرضابية الجوية وميناء سرت وقاعدتي براك الشاطئ وتمنهنت الجويتين في الجنوب وقاعدة الخادم الجوية شرق ليبيا.

وشاركت «فاغنر» بشكل مباشر في الحرب على العاصمة طرابلس التي بدأت العام 2019 وانتهت في العام 2020)، فيما ترددت أنباء أخيرا حول تعرض قاعدة الخادم الجوية التي تنتشر فيها عناصر «فاغنر» لهجوم بالطائرات المسيرة بعد أيام من التمرد.