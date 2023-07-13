تاياني: ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء تحتاج إلى خطة مارشال

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى دعم تحقيق الاستقرار في ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن هذا الهدف يحتاج إلى «خطة مارشال» لتحقيقه.

وقال تاياني، في تصريح تلفزيوني على هامش مشاركته في قمة «ناتو» أمس الأربعاء، «تريد إيطاليا العمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء.. وهناك حاجة إلى خطة مارشال حقيقية»، حسب ما نقلته وكالة «نوفا» للأنباء.

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وطالب تاياني بمعالجة أوضاع أفريقيا عبر منظور أفريقي، «وليس من وجهة نظر استعمارية»، وفق تعبيره.