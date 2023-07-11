الدبيبة يشدد على عقد المنتدى الاقتصادي «الليبي- الإيطالي» وتوحيد جهود مكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني «على ضرورة تفعيل نتائج زيارته الأخيرة إلى روما بشأن عقد المنتدى الاقتصادي الليبي- الإيطالي، وتوحيد الجهود المشتركة في محاربة الهجرة غير النظامية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أكد خلال استقباله سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح ألبيريني للدبيبة جهود السفارة الإيطالية في زيادة عدد التأشيرات المقترحة، واستكمال جهود البلدين في فتح المجال الجوي الذي سينطلق في سبتمبر المقبل، وزيادة التعاون الفني في مختلف القطاعات الحكومية بالبلدين، مؤكدًا دعم إيطاليا لجميع الجهود الدولية لدعم إنجاز الانتخابات وفق قوانين عادلة.

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ويوم الأحد، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا».

وحث الدبيبة خلال زيارته إلى روما التي جرت الشهر الماضي، المسؤولين الإيطاليين على تسريع إلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي، كما شدد على أهمية تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين من أجل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

لقاء الدبيبة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، الثلاثاء 11 يوليو 2023. (حكومتنا)