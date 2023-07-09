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إيطاليا تبلغ الدبيبة قرار رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 12:17 مساء
إيطاليا تبلغ الدبيبة قرار رفع الحظر الجوي على الطيران الليبي
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية:حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر القادم، وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للدبيبة على موقع «تويتر».

وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا».

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تصريح سابق للدبيبة
وأعاد رئيس الحكومة نشر تدوينة عقب زيارته إيطاليا في يونيو الماضي، التي قال فيها: «أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما، لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا. أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على حفاوة الاستقبال، والرغبة الصادقة في تحصيل منفعة شعبينا ومصالحهما».

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