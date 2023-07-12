محكمة الجنايات تعاقب مديرا سابقا لمستشفى بئر الغنم بالسجن 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات لمدير سابق لمستشفى بئر الغنم القروي، وقضت بالحبس لمدة سنة بحق أحد أعضاء لجنة مكلفة بإدارة التعاقد والتوريد بالمستشفى، وألزمت بقية المتهمين برد أكثر من 900 ألف دينار.

وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، أن «محكمة الجنايات أصدرت حكمًا يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في مستشفى بئر الغنم القروي، ومخولة بإدارة أداة تنفيذ متعاقد معها على توريد معدات ومستلزمات طبية».

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وأوضح البيان أن «سلطة التحقيق تتبعت مجالات التقرير الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال شاب إدارة تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى، فأنبأت الأبحاث عن إثبات تآمر قادة المؤسسة العلاجية مع مخولة أداة التنفيذ».

أسباب الحكم

وبيَّن أن المتهمين قاموا «على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة؛ مما أدى إلى ضرر لحق بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ فانتهت إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين».

وأضاف البيان أن «محكمة جنايات طرابلس قضت بعد الفراع من إجراءات تحقيق الوقائع، في آخر جلساتها بإدانة ستة متهمين، فأنزلت بمدير المستشفى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، والحبس لمدة سنة واحدة في حق أعضاء لجنة المطابقة والتسلم، وألزمت مخولة أداة التنفيذ برد مبلغ 931 ألف دينار».