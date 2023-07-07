السجن المؤبد لمتهم بجلب مواد مخدرة وتغريمه 10 آلاف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة نايات طرابلس، حكما بالسجن المؤبد بحق متهم بجلب مواد مخدرة لغرض الاتجار بها، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وحرمانه من الحقوق المدنية، بحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، مساء يوم الجمعة.

وجاء في البيان، أن النيابة العامة استعملت الدعوى الجنائية في مواجهة متهم بجلب مؤثرات عقلية إلى البلاد، مؤكدا أن القضاء انتهى إلى إدانته.

- «جنايات طرابلس» تحكم بالمؤبد على متهم والسجن 20 عاما لاثنين آخرين في قضية اتجار بالبشر

وأوضح البيان أن «رئيس النيابة بمكتب النائب العام، انتهى في وقت سابق من تحقيق واقعة جلب شحنة مؤثرات عقلية عبر البحر لغرض الاتجار بها، عقب تعمُّد شارٍ لها تزوير وثائق رسمية تضمّنت إقراراً بإذن استيرادها من بلد المنشأ على خلاف الحقيقة، فقرر رفع الدعوى الجنائية».

وأضاف البيان أن «محكمة جنايات طرابلس نظرت الواقعة والأدلة المطروحة أمامها، ثم قضت في جلسة حكم الدعوى بإدانة المتهم، وأنزلت به عقوبة السجن المؤبد، وغرمته مبلغ عشرة آلاف دينار، وحرَمته من حقوقه المدنية».

حكم بالمؤبد على متهم والسجن 20 عاما لاثنين آخرين في قضية اتجار بالبشر

وأعلن مكتب النائب العام ظهر الجمعة اصدار محكمة جنايات طرابلس أحكاما بالسجن المؤبد على متهم أول في قضية اتجار بالبشر، والسجن 20 عاما في حق متهمين آخرين.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المحكمة أدانة المتهمين الثلاثة بالاتجار بالبشر، وتنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين، وحجز حريتهم، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية ضدهم، ثم إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية (فدية) تحت وقع مشاهدة مقاطع تعذيبهم، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك».