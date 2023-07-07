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«جنايات طرابلس» تحكم بالمؤبد على متهم والسجن 20 عاما لاثنين آخرين في قضية اتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 05:32 مساء
«جنايات طرابلس» تحكم بالمؤبد على متهم والسجن 20 عاما لاثنين آخرين في قضية اتجار بالبشر
حكم محكمة، (تعبيرية: الإنترنت)
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قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن المؤبد على المتهم الأول في قضية اتجار بالبشر، والسجن 20 عاما في حق متهمين آخرين.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين الثلاثة بالاتجار بالبشر، وتنظيم حركة المهاجرين غير الشرعيين، وحجز حريتهم، وممارسة التعذيب والمعاملة القاسية ضدهم، ثم إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية (فدية) تحت وقع مشاهدة مقاطع تعذيبهم، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

جلب مطلوب من الزاوية
يوم الأربعاء الماضي، أعلن مكتب النائب العام تسلم المطلوب من مدينة الزاوية «ع ك» بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات في المناطق، وجهاز دعم الاستقرار، وفرع إدارة إنفاذ القانون، وهو متهم «بالإسهام في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات».

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وأوقف المطلوب، ويدعى «عبدالرؤوف الكابو»، ليل الثلاثاء، خلال عودته إلى ليبيا، قادما من تونس عبر منفذ رأس اجدير الحدودي، ثم جرى اعتراض قوة مكلفة بإحضاره عند مدينة زوارة، ليوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، في حينه، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة «قوامها 450 آلية مسلحة»، «لجلب المطلوب، وإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس - رأس اجدير».

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