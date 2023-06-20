السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، وزير الداخلية الصديق عبد الكريم كريم لمدة خمس سنوات، وخمسة من قادة العمل في الوزارة لمدة 42 شهرًا، في قضية اتهامهم بفساد مالي.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن القضاء نظر في وقائع الإساءة المنسوبة إلى المتهمين، بشان نشاطهم الذي رتب التزامات مالية في ذمة الدولة؛ نتيجة مخالفة قواعد تعاقد جهة الإدارة؛ وقدرت المحكمة مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام، جراء إخلال الجناة بموجبات الوظيفة العامة.

أكثر من 270 مليون دينار غرامة مالية على المتهمين

وأضاف البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، بالحكم على وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة خمس سنوات، وعقوبة السجن لمدة 42 شهرًا في حق بقية المحكوم عليهم، وتغريمهم مبلغ 270 مليونًا 860 ألفًا و528 ديناراً، وحرمانهم من الحقوق المدنية.

- حبس نائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

- الصديق عبدالكريم كريم يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

الصديق عبدالكريم يترشح للرئاسة

وفي 22 نوفمبر 2021، قدم الصديق عبدالكريم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، وقال في كلمة عقب تقديم أوراق ترشحه إنه يود أن يعمل مع الجميع من أجل إخراج ليبيا إلى بر الأمان، والاستفادة من دروس الماضي والحالات المختلفة التي شكلت الفسيفساء الليبية.

وفي 5 يناير 2022، أعلن مكتب النائب العام حبس عبدالكريم على ذمة التحقيق في بـ«مخالفة القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة»، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفًا مباشرًا للشركات نفسها.

وأضافت النيابة أن المسؤول «تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة»، لافتة إلى أن تلك التعاقدات «رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارًا ومئتين وسبعة وخمسين مليون وتسعمئة وخمسة وأربعين ألف وسبعمئة دينار، متهمة المسؤول أيضًا بـ«تقديم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالًا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة»