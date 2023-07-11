تدريب أطباء العيون بمستشفى سبها الطبي ضمن مبادرة «الطبيب الليبي»

القاهرة - بوابة الوسط

نظم الفريق الطبي لقافلة العيون دورة تدريبية للكوادر الطبيبة الوطنية في مجال العيون داخل مستشفى سبها الطبي، وذلك عقب وصولها أمس الأحد رفقة قافلة الأنف والحنجرة وشروعهم اليوم الإثنين في تدريب الكوادر وإجراء الكشوفات للمرضى من كافة مناطق ومدن الجنوب استعدادًا لإجراء العمليات.

وتعد هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل المسيرة إلى الجنوب في المرحلة الثانية من مبادرة الطبيب الليبي الذي أطلقها نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

- بالصور: 30 عملية قسطرة قلب بسبها في يومين

وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العمل مستمر في تسيير القوافل الطبية اللازمة في شتى المجالات لإنجاح المبادرة رغم اقتصارها على المجهودات الذاتية من القائمين عليها دون أي دعم مالي لازم لها.

وضمن المبادرة نفسها، أجرى أطباء قافلة القلب في سبها 30 عملية قسطرة داخل مستشفى سبها الطبي ما بين علاجية وتركيب دعامات وتشخيصية خلال يومين من وصولهم.