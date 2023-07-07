«الداخلية»: ضبط وافد بحوزته أسلاك تخص شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت دوريات الإدارة العامة للشرطة الكهربائية فرع أجدابيا - الواحات، أمس الخميس، جولة تفتيشية على محال بيع الخردة داخل عدد من المناطق.

وأسفرت الجولة عن ضبط شخص أفريقي الجنسية داخل أحد المحال خلال تعامله ببيع وشراء أسلاك كهربائية خاصة بالشركة العامة للكهرباء، فضلا عن عدادات تخص شبكة المياه، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط المخالفات التي تتعلق بالمال العام، وبناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بضرورة متابعة محال بيع الخردة وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع وشراء معدات وأسلاك خاصة بشركة الكهرباء.

حملة على محال بيع الخردة في أجدابيا، 7 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

حملة على محال بيع الخردة في أجدابيا، 7 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)