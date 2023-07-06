المجلس التسييري جنزور يدعو الغاوي إلى الاطلاع على المشروعات المتوقفة في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس التسييري لبلدية جنزور، وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، إلى زيارة البلدية للاطلاع على المشروعات المتوقفة وبحث آليات استئنافها، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت الدعوة لاجتماع الغاوي، اليوم الخميس، بديوان وزارة الإسكان والتعمير في العاصمة طرابلس، مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية جنزور.

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وقالت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع جرى فيه بحث عدد من الملفات والمشروعات القائمة والمتوقفة ببلدية جنزور، وخاصة مشروعات فتح المسارات والمخططات العمرانية.

وأكد الغاوي لرئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية جنزور أن الوزارة تعمل على استئناف العمل بعدد من المشروعات في مختلف البلديات لحل المختنقات العاجلة ضمن خطة «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

اجتماع الغاوي مع المجلس التسييري لبلدية جنزور، الخميس 6 يوليو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع المجلس التسييري لبلدية جنزور، الخميس 6 يوليو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)

اجتماع الغاوي مع المجلس التسييري لبلدية جنزور، الخميس 6 يوليو 2023. (وزارة الإسكان والتعمير)