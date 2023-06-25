الغاوي يناقش خطة شركة الأشغال العامة لتنفيذ المشروعات التنموية بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، اليوم الأحد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالزاوية، لمناقشة خطة الشركة لتنفيذ المشروعات التنموية بالبلدية.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقِد بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد، تركز حول متابعة سير العمل بالشركة والمشروعات القائمة على تنفيذها.

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وأضافت الوزارة أن الغاوي ناقش أيضًا خلال الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأشغال العاة بالزاوية «خطة الشركة لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن خطة (عودة الحياة) للمشروعات التنموية».

اجتماع الغاوي مع مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالزاوية، الأحد 25 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والمرافق)

اجتماع الغاوي مع مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بالزاوية، الأحد 25 يونيو 2023. (وزارة الإسكان والمرافق)