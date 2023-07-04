زياد دغيم يتسلم مهام عمله سفيرا لليبيا لدى هولندا

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم زياد دغيم، أمس الإثنين، مهام منصبه سفيرا لدولة ليبيا لدى مملكة هولندا، خلفا للسفير السابق مرعي العوامي.

وقالت السفارة الليبية لدى هولندا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن دغيم تسلم مهام منصبه الجديد في مراسم رسمية عقدت في مقر السفارة بمدينة لاهاي، وحضرها دبلوماسيون ومحللون.

وشدد دغيم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمضي قدما في خدمة مصالح الدولة الليبية، والعمل على إنجاح وتطوير العلاقات الليبية - الهولندية، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل السبل أمام الجالية الليبية المقيمة في مملكة هولندا.

تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

دغيم واحد ضمن ستة سفراء جدد جرى تعيينهم لدى كل من أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا، وفق خطاب وجهه المجلس الرئاسي في يناير الماضي إلى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وإلى جانب دغيم، جرى تعيين أسامة محمد أبوقاسم سفيرا لدى أوكرانيا، وعلي سالم نصير سفيرا لدى أذربيجان، وخالد على الكاجيجي سفيرا لدى فرنسا، والهمالي خليفة سليم سفيرا لدى ألبانيا، وعلي جمعة حسن سفيرا لدى إيران.

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نواب في البرلمان «وزراء وسفراء فوق العادة»

ودعا الخطاب، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، وزارة الخارجية إلى إتمام الإجراءات المتبعة للسفراء الجدد لأداء اليمين. ورجّح مصدر دبلوماسي، اتصلت به «بوابة الوسط»، أن يكون السفراء المعينون من خارج كادر وزارة الخارجية.

«النواب» يسقط عضوية 9 أعضاء بينهم دغيم

في أكتوبر الماضي، قرر مجلس النواب قبول استقالات أربعة من أعضائه، هم: أحميد حمد علي حومة عن دائرة «تمسة - مجدول - أم زوير - تربو»، وعلي السعيدي القائدي عن دائرة «وادي الشاطئ»، وعبدالله حسين عبدالله اللافي عن دائرة «الزاوية»، وخالد علي محمد الأسطى عن دائرة «تاجوراء».

كما قرر إسقاط عضوية تسعة من أعضائه، من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني، وزياد دغيم.

وشملت قائمة النواب الذين أُسقطت عضويتهم كلًا من: صالح همة محمد بكده عن دائرة «غات»، ومحمد أدم محمد لينو عن دائرة «مرزق جيزاو - مرزق المدينة»، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة «البيضاء»، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة «ترهونة»، وزياد صالح سالم دغيم عن دائرة «بنغازي»، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة «زليتن».

وعلل مجلس النواب السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس، بما يعد إخلالًا بواجباتهم الوطنية.

وفي جلسة عقدت منتصف سبتمبر الماضي، قرر مجلس النواب إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

من مراسم تسلم زياد دغيم مهامه سفيرا لليبيا لدى هولندا بمقر السفارة بلاهاي، 4 يوليو 2023. (السفارة الليبية لدى هولندا)

من مراسم تسلم زياد دغيم مهامه سفيرا لليبيا لدى هولندا بمقر السفارة بلاهاي، 4 يوليو 2023. (السفارة الليبية لدى هولندا)