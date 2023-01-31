بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد خطاب موجَّه من المجلس الرئاسي إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بتعيين 6 سفراء جدد لليبيا لدى كل من: أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا.



والسفراء الجدد هم: أسامة محمد أبو قاسم سفيرًا لدى أوكرانيا، وعلي سالم نصير سفيرًا لدى أذربيجان، وخالد على الكاجيجي سفيرًا لدى فرنسا، والهمالي خليفة سليم سفيرًا لدى ألبانيا، وعلى جمعة حسن سفيرًا لدى إيران، وزياد صالح دغيم سفيرًا لدى هولندا.



ودعا الخطاب، الذي اطعلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، وزارة الخارجية إلى إتمام الإجراءات المتبعة للسفراء الجدد لأداء اليمين.

ورجّح مصدر دبلوماسي اتصلت به «بوابة الوسط» أن يكون السفراء المعينين من خارج كادر وزارة الخارجية.