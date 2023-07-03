الدبيبة لـ«بن قدارة»: أولوية الحكومة استفادة جميع المناطق من العائدات النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بحث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خطة المؤسسة لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.

يأتي هذا الاجتماع بعد تداول أنباء بشأن تقديم فرحات بن قدارة استقالته إلى الدبيبة خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع جدل لا يزال قائمًا بشأن إيرادات النفط، حيث هددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بإيقاف الإنتاج بالقوة القاهرة باللجوء للقضاء.

وفي لقائه بن قدارة، اليوم الإثنين، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، شدد الدبيبة على «إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي»، منوهاً بأن «أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية»، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة على «فيسبوك».

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وأكد الدبيبة «ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج، وتحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي».

والإثنين الماضي 26 يونيو المنقضي، استقبل أسامة حماد بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وذلك «لبحث وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية». وفق المكتب الإعلامي للحكومة.