شاهد «اقتصاد بلس»: ما تداعيات تصاعد لغة التهديد بإيقاف إنتاج النفط؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على تصاعد لغة التهديد بإيقاف إنتاج النفط، على خلفية تلويح الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما» عبر اللجوء للقضاء، وهي الدعوة التي قابلتها أطراف محلية بمزيد من المخاوف بشأن التأثير على المورد الرئيس للإيرادات العامة.

والأربعاء الماضي، اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون أن تكرار التهديد بإيقاف النفط «يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة». في حين دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، في تغريدة على «تويتر»، «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين».

وفي سياق آخر، تطرق البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت التي قال فيها إن النهوض بقطاع الصحة يُعد أكبر تحدٍ أمام حكومته، التي تسلمت القطاع وهو «شبه مشلول بالكامل».

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