حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، بمدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك «لبحث وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن حماد بحث مع بن قدارة «آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة».

استكمال إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى ازدياد معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.

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يأتي اللقاء، بعد يومين من إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب، استكمال إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، في خطوة تصعيدية ضد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ولوحت الحكومة في بيان أصدرته يوم السبت، باتخاذ «الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة» من الإيرادات النفطية، مؤكدة أنه «إذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة».

حكم قضائي بوقف تعلية مخصصات باب التنمية

وقرر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في مايو الماضي، وقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، موقتا، الذي يتعلق بتعلية مخصصات الباب الثالث (باب التنمية) (16.5 مليار دينار)، لاستخدامها في تغطية مشروعات تنموية ضمن (الترتيبات المالية) العام 2022.

وفي يناير الماضي، أقام رئيس الحكومة الحالي، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد وقتذاك، دعوى قضائية ضد الدبيبة لوقف قراره، وذلك لاتهام حكومة الدبيبة بارتكاب «جرائم ومخالفات مالية جسيمة»، وذلك بعد خطاب وجهه بهذا الخصوص إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، في 29 ديسمبر الماضي.

لقاء ن قدارة وحماد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، الإثنين 26 يونيو 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)