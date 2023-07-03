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الأحد.. انطلاق معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 02:52 مساء
الأحد.. انطلاق معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس
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تنطلق الأحد القادم، 9 يوليو الجاري، بأرض معرض طرابلس الدولي؛ فعاليات الدورة الأولى لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بدعم من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبرعاية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويشارك في المعرض؛ عدد من الجمعيات المحلية منها الشركة الوطنية للأدوية البيطرية وجمعية السهل الغربي لأشجار الزيتون وجمعية فزان التعاونية العضوية، وشركة التقنية المتقدمة المساهمة لاستيراد الآلات الزراعية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وجمعية الواحات لمنتجي التمور، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي العالمي
وستقام على هامش فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام؛ مجموعة من ورش العمل تتناول أهم المواضيع في مجال التنمية الزراعية والحيوانية، من بينها الأحواض المائية والنظام الوطني المرجعي لتصنيف الغطاء الأرضي في ليبيا، والنهج التنفيذي الفني لمشروعي الفاو في ليبيا.

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وستركز «الفاو» خلال فعاليات المعرض على الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي العالمي وتقديم معلومات وأدوات لدعم عمليات تحليل السياسات وتقييم أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي وعلى الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية.

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