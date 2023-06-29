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مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 01:39 مساء
مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات
صورة تذكارية للمشاركين في معرض واردات كوريا، 29 يونيو 2023، (وزارة الاقتصاد)
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شارك مدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب في افتتاح معرض كوريا للواردات العام 2023 في كوريا، اليوم الخميس، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

وأكد الديب أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض لما لها من دور كبير للتعريف بالمنتجات الليبية، وإيجاد أسواق خارجية لها للمساهمة في التنوع الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، حسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وزير الاقتصاد زار الجناح الليبي
وعلى هامش المعرض، زار وزير الاقتصاد الكوري جناح دولة ليبيا، واطلع على منتجات الشركات الليبية، مشيرا إلى تقديم التسهيلات أمامها لدخول السوق الكورية، وأكد رغبة كوريا في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في ليبيا.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من يوليو المقبل، بمشاركة عدد من الشركات الليبية المقيدة بسجل المصدرين وهي «مجموعة السهل القابضة ومجموعة وهيبة القابضة وشركة المشكاة للإنتاج الزراعي والحيواني وشركة سيلين للصناعات الغذائية وشركة أمطار الغيم لزيت الزيتون وشركة أسماك ليبيا للمنتجات البحرية».

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