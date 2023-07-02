التومي يعد بالنظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

وعد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، أعيان مدينة الزاوية، بالنظر في «طبيعة تركيبة» اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الزاوية، من أجل ضمان تنفيذ انتخابات المجلس البلدي الزاوية المركز بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقد التومي بمقر ديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعيان وحكماء مدينة الزاوية، بحضور عضوي مجلس النواب عن دائرة الزاوية محمد الحنيش، وعائشة شلابي، ومدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء إيهاب الفيتوري.

- الغاوي يناقش خطة شركة الأشغال العامة لتنفيذ المشروعات التنموية بالزاوية

- فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن

وقالت وزارة الحكم المحلي إن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وخُصِّص لمناقشة الموضوعات المتعلقة ببلدية الزاوية المركز من حيث المشروعات التنموية والمختنقات التي تعانيها البلدية، ومشروع تنفيذ الانتخابات ببلدية الزاوية المركز وما صاحبها من اعتراضات حول اللجنة الفرعية للانتخابات والتي أعيد تشكيلها أخيرًا.

مخرجات اجتماع التومي مع أعيان وحكماء الزاوية

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع «اتفقوا بعد نقاش مستفيض على ضرورة أن يكون هناك توافق داخلي بالبلدية فيما يتعلق بتنفيذ الانتخابات وأن يجري النظر في طبيعة وتركيبة اللجنة الفرعية بما يضمن تنفيذ الانتخابات على أكمل وجه».

كما اتفق التومي مع الحضور على «تشكيل فريق عمل من المتخصصين من أهالي الزاوية يتولى تحديد الأولويات وتحديد المختنقات تمهيدًا لعقد اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية لإيجاد حلول لهذه المختنقات هذا فضلاً عن تشكيل فريق مساند تكون مهمته دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مشروعاتها بالبلدية وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها أثناء التنفيذ».

اجتماع التومي مع عدد من حكماء وأعيان بلدية الزاوية المركز، الأحد 2 يوليو 2023. (وزارة الحكم المحلي)