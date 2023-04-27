فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، اليوم الخميس، عن فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات مسلاتة والزاوية المركز والشويرف وزلطن.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فتح باب تسجيل الناخبين بالبلديات الأربعة يأتي «كمجموعة أولى خلال الأيام القليلة القادمة حتى تستكمل الترتيبات اللوجستية ووضع كل الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية بها».

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ونوّهت اللجنة المركزية بأن تسجيل الناخبين يجري «تقنيًا» بواسطة «إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني #رقم المركز الانتخابي»، مشددة على «ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطًا بالرقم الوطنى لمالك الرقم الهاتف».

وحثت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي بهذه البلديات على المبادرة بالتسجيل في سجلات الناخبين.