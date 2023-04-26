تعليق النشر المبدئي لسجلات الناخبين في 4 بلديات بعد ساعات من إعلانها

القاهرة - بوابة الوسط

علقت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، النشر المبدئي لقوائم سجلات الناخبين بالمراكز الانتخابية لبلديات زوارة ودرج وبرقن والجليدة، وذلك بعد ساعات من نشرها في وقت سابق، اليوم الأربعاء.

أسباب تعليق نشر سجلات الناخبين

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء جاء «بناء على دراسة دقيقة وشاملة للإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة في بلديات (زوارة، درج، برقن، الجليدة)».

كما أكدت اللجنة أن هذا القرار «يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تنظيمية موحدة، تضمن انتخابات نزيهة وشفافة وتتيح الفرصة للمرشحين لتحضير برامجهم الانتخابية ولجميع المواطنين للاطلاع عليها».

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ونوهت اللجنة بأن القوائم ستعلن بشكل نهائي بعد الانتهاء من الفحص والمراجعة وتسجيل الشكاوى والاعتراضات إن وجدت.

اللجنة المركزية تتعهد نزاهة الانتخابات البلدية

وذكرت اللجنة الجميع بأهمية المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات المحلية التي قالت إنها «تعد من أهم المحطات التي تمر بها مدننا اليوم، وذلك لاختيار ممثلين يمثلوننا ويعملون على تحقيق مطالبنا وتطلعاتنا».

وطمأنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية الجميع بأنها «تعمل بجهد كبير لضمان نزاهة الانتخابات، وعدم وقوع أي اختلالات تؤثر على إرادتهم وقراراتهم».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن نشر القوائم المبدئية لسجلات الناخبين في البلدية الأربع، داعية المسجلين بسجل الناخبين في هذه البلديات وأصحاب المصلحة إلى الاطلاع والتأكد من صحة البيانات وعدم تعارضها مع اللوائح التنظيمية.

قوائم مبدئية لسجل الناخبين بأحد مراكز الاقتراع في بلدية الجليدة. (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)

قوائم مبدئية لسجل الناخبين بأحد مراكز الاقتراع في بلدية الجليدة. (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)