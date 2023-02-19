فتح باب تسجيل الناخبين في بلديات زوارة ودرج وبرقن وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب التسجيل في منظومة سجل الناخبين لبلديات «زوارة وأجدابيا وبرقن ودرج» اعتبارًا من اليوم الأحد 19 فبراير، منوهة بأن تسجيل الناخبين «يتم تقنيًا».

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» طريق التسجيل في منظومة سجل الناخبين في البلديات الأربع «وذلك بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني # رقم المركز الانتخابي»، منبهة إلى أنه «يجب أن يكون رقم الهاتف مربوطًا بالرقم الوطني، وفقًا لآلية التسجيل».

- تفعيل منظومة اللجنة المركزية واستئناف تسجيل الناخبين في 12 بلدية

إعادة تسجيل الناخبين بالمنظومة المستحدثة بالبلديات

وحثت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق على ضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة حاليًا.

ونشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية قوائم لمراكز الاقتراع في بلديات زوارة ودرج وبرقن وأجدابيا، التي يمكن للمواطنين التسجيل في منظومة سجل الناخبين المستحدثة حاليا.