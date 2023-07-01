مصرف الجمهورية يعلن عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الجمهورية التجاري، اليوم السبت، عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل، بعد توقف دام يومين.

عودة الخدمات الإلكترونية لمصرف الجمهورية

أوضح المصرف، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن خدماته الإلكترونية ستكون متاحة في «الصراف الآلي ATM، ونقاط البيع P.O.S، وخدمات الهاتف النقال، ومصرفي باي، والمصرف الصديق».

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وقبل يومين، أعلن المصرف إيقاف خدماته الإلكترونية بداية من الثامنة مساء يوم الخميس الماضي إلى صباح اليوم السبت، لإجراء عمليات تطوير بشبكته المصرفية، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).