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النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 11:42 مساء
النيابة العامة: مسؤول بمصرف الجمهورية في بنغازي استولى على أموال المودعين
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية - الوحدة العربية في بنغازي إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على أموال المودعين.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، بأن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي مارس ولاية بحث ماديات واقعة الاستيلاء على عشرات الآلاف من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية - الوحدة العربية.

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المسؤول حول الأموال إلى حساب مصرفي آخر ليتثنى سحبه
وأضاف البيان أن وكيل النيابة العامة استدل على صحة ارتكاب الواقعة، وبحث نسبتها إلى مساعد مدير فرع المصرف، والتي أنبأت إجراءات بحث الدلائل عن إثبات سوء سلوك المسؤول، بتعمده تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب مصرفي آخر، وتثنى له سحبه والانتفاع به دون وجه حق.

ومع انتهاء التحقيقات، أمر المحقق بحبس المسؤول احتياطيًا، ثم قرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، وأحال الدعوى على غرفة الاتهام.

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