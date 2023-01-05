حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب، ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة، احتياطيا بعد توجيه تهم فساد لهم.

وتوصَّل وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، في نطاق دائرة محكمة استئناف طبرق، إلى تورط المتهمين في تحقيق منافع مادية غير مشروعة داخل الفرع، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وكشفت التحقيقات أن المسؤولين الثلاثة خططوا لخصم ستة ملايين و350 ألف دينار ترتيبا على قبول صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات أقرباء لمدير الفرع، وتحصيل مبلغ بعملة أجنبية يعادل ستة ملايين و525 ألف دينار؛ باستعمال بطاقات الخصم المباشر «فيزا»، دون إيداع القيم المالية المقابلة لها، وإجراء تحويلات مالية بلغت مليونين و245 ألف دينار، ثم تعمَّدوا تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في «المشروع الإجرامي»، بعلمهم أن مصدر الأموال غير مشروع؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام.