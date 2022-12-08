إقامة ملتقى مديري فروع مصرف الجمهورية بأنحاء ليبيا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

عقد مصرف الجمهورية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لكافة مديري المناطق والفروع والإدارات على مستوى ليبيا، وذلك بحضور المدير العام عبدالرزاق الترهوني، ونائبه نوري أبوفليجة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد في طرابلس، عدة مداخلات من المشاركين تناولت التطورات الأخيرة لتطوير المنظومة المصرفية والانتقال للأفضل بأسرع وقت، عبر تذليل الصعوبات تجاه خدمات العملاء، وتقديم الخدمات المصرفية بأحدث الطرق المتبعة عالميًا.

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وقال المدير العام للمصرف إن الملتقى يعكس مدى اهتمامهم بالتطوير وتذليل كافة الصعوبات، مثمنا جهود القائمين على تطوير المنظومة في مدة وجيزة لأهميتها في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء بالخدمة.

كما أشاد نائب المدير العام بجهود كافة الإدارات والموظفين خلال الفترة الماضية للارتقاء بمصرف الجمهورية وكافة فروعه.

جانب من فاعليات الملتقى، الخميس 8 ديسمبر 2022 (تصوير - ر مضان كرنفودة)

جانب من فاعليات الملتقى، الخميس 8 ديسمبر 2022 (تصوير - ر مضان كرنفودة)

جانب من فاعليات الملتقى، الخميس 8 ديسمبر 2022 (تصوير - ر مضان كرنفودة)

جانب من فاعليات الملتقى، الخميس 8 ديسمبر 2022 (تصوير - ر مضان كرنفودة)