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وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 08:51 مساء
وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة
حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة حاج ليبي في مكة المكرمة من تنسيقية طرابلس.

وقالت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحاج محمد سعد عبدالله السوداني من تنسيقية طرابلس، مجموعة «123»، توفي اليوم في مستشفى الملك عبدالعزيز «الزاهر» بمكة المكرمة.

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وقدمت الهيئة تعازيها لأسرة الحاج، متمنية أن يتقبله بواسع رحمته ويتقبل حجته، وأن يكون هذا من حسن الختام.

وقد بدأ الحجاج الليبيون، بعد غروب شمس هذا اليوم، التاسع من ذي الحجة، التوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

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